Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerine gelen ekipler, araçta sıkışan sürücü ve 2 yolcuyu kurtardı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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