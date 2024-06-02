Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet K. idaresindeki 15 DG 855 plakalı otomobil, Sarısu Mahallesi'nde kontrolden çıkıp önce refüje ardından yol kenarında bulunan beton bloğa çarptı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen ekipler, araçta sıkışan sürücü ve 2 yolcuyu kurtardı.
Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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