Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk dört kişi yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk dört kişi yaralandı.
Vildan E. (30) idaresindeki 07 VDU 96 plakalı otomobil, Kumluca otogar kavşağında Şerife Büşra Ç. yönetimindeki 34 CIP 286 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobillerdeki ikisi çocuk dört kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları otomobillerden çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
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