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        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk dört kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:08 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:08
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        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk dört kişi yaralandı.

        Vildan E. (30) idaresindeki 07 VDU 96 plakalı otomobil, Kumluca otogar kavşağında Şerife Büşra Ç. yönetimindeki 34 CIP 286 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, otomobillerdeki ikisi çocuk dört kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştıkları otomobillerden çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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