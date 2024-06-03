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        Antalya Bilim Merkezi'nde çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Antalya Bilim Merkezi'nde çocukları bilimin eğlenceli ve ilgi çekici yönleriyle buluşturmak için "Bilim Show" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:20 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:20
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        Antalya Bilim Merkezi'nde çocuklar için etkinlik düzenlendi
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        Antalya Bilim Merkezi'nde çocukları bilimin eğlenceli ve ilgi çekici yönleriyle buluşturmak için "Bilim Show" düzenlendi.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bilimsel deneylerin çocukların eğitiminde ve gelişiminde önemli etken olması için programlara devam ediliyor.

        Antalya Bilim Merkezi'nde bu kapsamda çocukların öğrenme sürecini zenginleştirmek, onları bilimle tanıştırmak ve bilimi eğlenceli bir ortamda öğretmek için düzenlenen "Bilim Show"da çocuklar, açık hava basıncı, fil dişi macunu ve sis makinesi deneylerine katıldı.

        Bilim merkezinin eğitim koordinatörü Gizem Yıldırım, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve hedeflerinin daha fazla çocuğa ulaşarak bilimi sevdirmek olduğunu ifade etti.

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