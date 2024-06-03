Teknokent binasında çıkan yangın söndürüldü
Akdeniz Üniversitesi Teknokent binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Akdeniz Üniversitesi Teknokent binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Teknokent AR-GE 1 binasında öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.
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