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        Teknokent binasında çıkan yangın söndürüldü

        Akdeniz Üniversitesi Teknokent binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:23
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        Teknokent binasında çıkan yangın söndürüldü
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        Akdeniz Üniversitesi Teknokent binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Teknokent AR-GE 1 binasında öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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