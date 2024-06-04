Filistin'den 6 Ekim'de ayrılan öğrencinin günleri ailesi için endişelenerek geçiyor

ZEHRA TEKECİ - İsrail'in Gazze'ye saldırılarından bir gün önce eğitimi için Antalya'ya gelen Filistinli Ansam Shaqura, bölgede yaşam mücadelesi veren ailesiyle yeniden bir araya geleceği günlerin hayalini kuruyor.

Gazze'de dünyaya gelen 26 yaşındaki Ansam Shaqura, geçen yıl Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünü kazandı.

Hayalleri için 6 Ekim'de Türkiye'ye gelen Shaqura'nın yaşamı, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla kabusa dönüştü.

Annesi, babası, ablası, kız ve erkek kardeşinin hayatından endişe eden 26 yaşındaki Shaqura, 8 aydır saldırıların biteceği ve ailesinin yeniden bir araya geleceği günü bekliyor.

Ansam Shaqura, üniversite kampüsünde Filistinlilere destek amacıyla oluşturulan alanda AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılar başladığı esnada kronik hastalıkları nedeniyle tedavi gören annesinin Mısır'da olduğunu söyledi. Annesinin, yaşamını zorlaştıran 7 farklı hastalıkla mücadele ettiğini belirten Shaqura, "Ailem bu durumun bir hafta sonra biteceğini zannettiği için annem evimize döndü. Maalesef öyle olmadı. Saldırıların ilk döneminde baskı nedeniyle evimizi boşaltmak zorunda kaldılar. Kısa süre sonra döneceklerini düşündükleri için kıyafetlerini dahi almadan evimizden çıktılar." dedi.

Shaqura, önce Cibaliye'ye giden ailesinin ardından Han Yunus şehrindeki arkadaşlarının yanına sığındığını, o bölgenin boşaltılması üzerine ise zor şartlar altında Refah bölgesine gönderildiğini anlattı. - "Ailemin olduğu yere bombalı saldırı oldu" Refah yolunda annesinin yaralandığını ifade eden Shaqura, sözlerini şöyle sürdürdü: "Refah'a geçerken ailemin olduğu yere bombalı saldırı oldu. Annem bacağından yaralandı. Gazze'de hastaneler insanları alamadığı ve ilaç olmadığı için tedavi olamadı. Sonra benim de yardımımla annemi ve 14 yaşındaki erkek kardeşimi Mısır'a geçirmeyi başardık. Şu anda annem Mısır'da tedavi görüyor. Durumu çok kötü. Yürüme yetisinin yüzde 70'ini kaybetti. Erkek kardeşim de o şartlarda kirli su içmek zorunda kaldığı için hastalandı, tedavi görüyor."

Shaqura, kardeşleri ve babasının ise son saldırılarda Deir el-Balah bölgesine gitmek zorunda kaldıklarını, internet çekmediği için onlarla iletişim kurmakta zorlandığını kaydetti. Ailesi için endişe içerisinde olduğunu dile getiren Shaqura, "Saldırılardan sonra ailemle uzun süre iletişim kuramadım. Ailem için hep endişeliyim, iyiler mi hayattalar mı bunu düşünüp duruyorum. Nadiren telefonda konuşabiliyorum, o da çok zor şartlar altında oluyor. Bu endişe, korku nedeniyle psikolojik olarak çok yıprandım. Hem ailem için bir şeyler yapmak hem buradaki hayatımı sürdürmek çok zor." diye konuştu.

- "Çok sayıda arkadaşım ve akrabam yaşamını yitirdi" Shaqura, Gazze'de yaşananları kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını belirterek, "Gazze'deki insanların istediği tek şey, bu saldırılara karşı bir duruş görmek ve yaşananları tüm dünyanın bilmesi." dedi. Saldırılarda çok sayıda arkadaşı ve akrabasının yaşamını yitirdiğini aktaran Shaqura, en son 5 gün önce internet üzerinden haber aldığı ailesinin yaşadıklarını televizyondan takip etmek zorunda kaldığını ifade etti.