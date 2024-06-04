Antalya'da Kurban Bayramı öncesi "etiket ve haksız fiyat artışı"na yönelik denetim yapıldı

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına ilişkin denetim gerçekleştirildi.

Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatları ile etiketlerinin olup olmadığını inceledi.

Ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da denetleyen ekipler, meyve-sebzelerin menşe ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, vatandaşın ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla sık sık denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Haftanın 5 günü bu denetimlerin yapıldığını dile getiren Özşahan, "Antalya'da gitmediğimiz ilçe kalmadı, sürekli denetimdeyiz. Ağırlıklı olarak zincir marketlere gidiyoruz ama küçük çaplı işletmelerde de denetim yapıyoruz. Ekiplerimiz marketlere girince tüm reyonları geziyorlar, etiketin olup olmadığına ve kasa ile raf fiyatlarının uyuşup uyuşmadığına bakıyorlar. Tespit edilen her işlem için 2 bin 200 lira yaptırım uygulanıyor." diye konuştu.