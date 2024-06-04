Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Kurban Bayramı öncesi "etiket ve haksız fiyat artışı"na yönelik denetim yapıldı

        Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına ilişkin denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Kurban Bayramı öncesi "etiket ve haksız fiyat artışı"na yönelik denetim yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına ilişkin denetim gerçekleştirildi.

        Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatları ile etiketlerinin olup olmadığını inceledi.

        Ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da denetleyen ekipler, meyve-sebzelerin menşe ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

        Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, vatandaşın ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla sık sık denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Haftanın 5 günü bu denetimlerin yapıldığını dile getiren Özşahan, "Antalya'da gitmediğimiz ilçe kalmadı, sürekli denetimdeyiz. Ağırlıklı olarak zincir marketlere gidiyoruz ama küçük çaplı işletmelerde de denetim yapıyoruz. Ekiplerimiz marketlere girince tüm reyonları geziyorlar, etiketin olup olmadığına ve kasa ile raf fiyatlarının uyuşup uyuşmadığına bakıyorlar. Tespit edilen her işlem için 2 bin 200 lira yaptırım uygulanıyor." diye konuştu.

        Haksız fiyat artışına yönelik ürünlerin geriye dönük 3 aylık fiyat listelerini de kontrol ettiklerini aktaran Özşahan, haksız bir artış varsa belgeleri toplayıp, Ticaret Bakanlığına gönderdiklerini ve gerekli yaptırımı bakanlığın uyguladığını bildirdi.

        Özşahan, Kurban Bayramı sonrasında da denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Yapay zekâ tacı için iki Türk de aday
        Yapay zekâ tacı için iki Türk de aday
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Filistin'den 6 Ekim'de ayrılan öğrencinin günleri ailesi için endişelenerek...
        Filistin'den 6 Ekim'de ayrılan öğrencinin günleri ailesi için endişelenerek...
        Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nde hibe ağaçların satışına zimmet soruştu...
        Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nde hibe ağaçların satışına zimmet soruştu...
        Ünlülerin bayramı
        Ünlülerin bayramı
        Mescitten çıktı, silahlı saldırıda ayağından yaralandı
        Mescitten çıktı, silahlı saldırıda ayağından yaralandı
        Finike'de belediye başkanının makam aracına zarar veren şüpheliye gözaltı
        Finike'de belediye başkanının makam aracına zarar veren şüpheliye gözaltı
        Serik'te resim ve el sanatları sergisi açıldı
        Serik'te resim ve el sanatları sergisi açıldı