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        23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

        Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Kılıç Milli Takımı, finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:16 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:16
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        23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
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        Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Kılıç Milli Takımı, finale çıktı.

        Avrupa Eskrim Konfederasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonu koordinasyonunda Antalya Spor Salonu'nda 1 Haziran'da başlayan şampiyona, 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

        23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Begüm Alkaya'dan kurulu Kadın Kılıç Milli Takımı, Fransa'yı 45-43 yenerek adını finale yazdırdı.

        23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı, finalde saat 16.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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