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        Belediye meclisinde Serik Belediyespor'un durumu değerlendirildi

        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor'un bundan sonraki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:16 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:16
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        Belediye meclisinde Serik Belediyespor'un durumu değerlendirildi
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        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor'un bundan sonraki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Belediye meclisinin haziran ayı toplantısı, Kumbul'un başkanlığında yapıldı.

        AK Partili Belediye Meclis Üyesi Levent Konur'un Serik Belediyespor'un satılıp satılmadığına ilişkin sorusu üzerine Kumbul, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

        Takımın ligi sondan dördüncü tamamlandığını anımsatan Kumbul, başarılı olabilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Belediyenin de borçları bulunduğunu belirten Kumbul, borçları öderken bir yandan da yatırım yapacaklarını, bu durumda kulübün belediyeye artı bir külfet oluşturacağını kaydetti.

        Takımda bir yönetim değişikliği düşündüklerini ifade eden Kumbul, şunları söyledi:

        "Serik Belediyespor bizim gururumuz. Hiç bir organik bağımız yok ama belediye olarak destekleyeceğiz. Kulübün bir miktar daha borcu var. İyi bir finansör bulursak, bu işten anlayan futbol ehlileri olursa bu takım seneye birinci lige çıkar. İstanbul'dan bir ekip gönüllü oldu, Antalya'dan da bir grup var. Mevcut yönetim ile de gerekli görüşmeleri yaptık. Takımın ismi değişmeyecek, renkleri yeşil-beyaz kalacak, maçlar da Serik İsmail Ogan Stadı'nda oynanacak."

        Kumbul, kulüpte sadece finansörü değiştirecek bir çalışma içinde olduklarını kaydetti.

        Finansör sözleşmesine de kulübün üçüncü şahıslara verilemeyeceği, başarısız olunduğu takdirde borçsuz bir şekilde görevin bırakılacağı yönünde madde eklediklerini anlatan Kumbul, "Şu anda Antalya'dan bir grupla görüşüyoruz. Takımı Ramazan Karabulut finanse edecek. Kendileri yönetim oluşturacak. Yönetimin tamamı Serikli. Sadece Cenk Doğan arkadaşımız var. Kulüp başkanı olacak. Cenk Doğan, Beşiktaş'ın spor okullarının yetkilisi, okulları var. Futboldan anlayan bir insan." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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