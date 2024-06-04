Antalya'da tur ve transfer servisleri denetleniyor

Antalya'da tur ve transfer servisleri denetiminde yıl başından bu yana toplam 392 bin 697 lira ceza uygulandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenli bir şekilde tatillerini yapıp, memnun olarak ülkelerine dönmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Antalya Rehberler Odası (ARO) işbirliğinde tur ve transfer servisleri denetlendi.

Yıl başından bu yana yapılan denetimlerde binin üzerinde araç kontrol edildi ve kurallara uymayanlara 392 bin 697 lira idari para cezası verildi.