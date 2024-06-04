Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor

        Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Antalya'da vatandaşlar sahilde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Antalya'da vatandaşlar sahilde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

        Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte sıcaklık 30 derece, nem oranı ise yüzde 52 olarak kaydedildi.

        Şehir merkezindeki bazı termometrelerin ise 42 dereceyi göstermesi dikkati çekti.

        Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı sahilinde denize girdi.

        Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atlarken bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz"
        "Geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz"
        Bursa, Antalya ve Muğla'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Bursa, Antalya ve Muğla'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Uzun yaşamın sırrı 6 saniyelik bir öpücük
        Uzun yaşamın sırrı 6 saniyelik bir öpücük
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!

        Benzer Haberler

        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
        Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
        İlk ifadesinde kardeşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti, mahkemede reddett...
        İlk ifadesinde kardeşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti, mahkemede reddett...
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da son bir haftada aranan 630 kişi yakalandı
        Antalya'da son bir haftada aranan 630 kişi yakalandı
        Misinaya dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı
        Misinaya dolanan deniz kaplumbağası kurtarıldı