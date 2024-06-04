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        Orman Bölge Müdürü Derince ilk ziyaretini Serik'e yaptı

        Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Zafer Derince, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Serik Orman İşletme Müdürlüğüne yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:58
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        Orman Bölge Müdürü Derince ilk ziyaretini Serik'e yaptı
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        Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Zafer Derince, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Serik Orman İşletme Müdürlüğüne yaptı.

        İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Derince’ye Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak eşlik etti.

        Derince’yi, Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan ve işletme şefleri karşıladı.

        Okudan'dan bölge hakkında brifing alan Derince, yapılan toplantıda Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangınlara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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