Antalya'da öğretmenler Türk halk müziği konseri verdi

Tak, sanat etkinliklerinin, yazar okur buluşmalarının ve müzik performanslarının yer aldığı eğitim şenliğinin önemine değinerek, her geçen yıl eğitim şenliğini daha da üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarının altını çizdi.

Konser sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, müzik öğretmeni Asım Öztürk'e çiçek takdim ederek, şenlikte emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

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