Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te MHP'den ilk yardım eğitimi

        MHP Serik Başkanlığı tarafından düzenlenen ilk yardım seminerinde katılımcılara Heimlich manevrası, kalp masajı ve suni teneffüs eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te MHP'den ilk yardım eğitimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Serik Başkanlığı tarafından düzenlenen ilk yardım seminerinde katılımcılara Heimlich manevrası, kalp masajı ve suni teneffüs eğitimi verildi.

        Parti binasında gerçekleştirilen eğitim seminerine, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, ilçe yönetimi, MHP Serik Belediyesi meclis üyeleri, Ülkü Ocakları, TÜRKAV Serik Temsilciliği üyeleri, Kamusen temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Eğitim öncesi konuşma yapan Üstünmet, ilk yardımın önemine dikkati çekti. Son günlerde restoran veya kafeterya gibi yerlerde küçük çocukların, yetişkin insanların yiyeceklerin nefes borusuna kaçarak nefes alamadıklarını gördüklerini belirten Üstünmet, "Bu doğrultuda farkındalık yaratmak maksadıyla vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bu semineri gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Son zamanlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarında bu tarz ilk yardım dersleri verildiğini vurgulayan Üstünmet, "Biz bunun MHP olarak daha da yaygınlaştırılmasını, herkesin bu tarz etkinliklere katılarak özellikle Heimlich manevrası ile kalp masajını herkesin öğrenmesi noktasında bir çalışma içerisine girdik. Bu doğrultuda bir seminer gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. MHP ilçe teşkilatı olarak bundan sonra da bu tarz eğitimlere devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından ilk yardım eğitmeni Menderes Kesgin tarafından katılımcılara seminer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”

        Benzer Haberler

        Turizmde 'dokuz gün' sevinci
        Turizmde 'dokuz gün' sevinci
        Tur operatörü iflas etti, turizm sektörü alarma geçti
        Tur operatörü iflas etti, turizm sektörü alarma geçti
        Doğa yürüyüşünde mahsur kalan Alman kadının cansız bedeni bulundu, eşini ek...
        Doğa yürüyüşünde mahsur kalan Alman kadının cansız bedeni bulundu, eşini ek...
        Can kurtaran eğitim
        Can kurtaran eğitim
        Antalya'dan Orta Doğu pazarına tescilli buğday ihracatı
        Antalya'dan Orta Doğu pazarına tescilli buğday ihracatı
        Binanın 5'inci kat balkonunda çıkan yangın üs kattaki 2 daireye de sıçradı
        Binanın 5'inci kat balkonunda çıkan yangın üs kattaki 2 daireye de sıçradı