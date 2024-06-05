Antalya'da kadın kooperatifi üyeleri şeflerle buluştu

Antalya'da "Kadın kooperatifleri Antalya'nın şefleriyle buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, kadın kooperatiflerinin bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını belirtti.

Etkinliğe emeği geçenlere teşekkür eden Erkal, "Kadın kooperatiflerimizin güçlenmesi, Antalya'nın ve Türkiye'nin kalkınması için elzemdir. Bu tür platformlar, kooperatiflerimizin ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtarak onları ulusal ve uluslararası pazarlara açma fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Antalya Köy Pazarı Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı İkbal Girmen de ürünlerin değerinin anlaşılması ve daha geniş pazarlara ulaşması için çalışmalar yaptıklarını aktardı. Şefler adına konuşan Halil Gökmenoğlu ise "Yerel ürünlerin otel mutfaklarımızda kullanımı, turizmi zenginleştiriyor. Yerelleşme ve özelleşme, turizmde fark yaratmamızı sağlayacak anahtar unsurlardır. Bu çalışma Antalya için bir başlangıç. Bu konuda otel şefleri olarak üstümüze düşeni yapacağız." dedi. Konuşmaların ardından kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerden oluşan sergi açıldı.