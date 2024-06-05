Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da doğa yürüyüşünde rahatsızlanan turist ölü bulundu

        Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında rahatsızlanan yabancı uyruklu kadın turist yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da doğa yürüyüşünde rahatsızlanan turist ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında rahatsızlanan yabancı uyruklu kadın turist yaşamını yitirdi.

        Almanya'da yaşayan Avusturya uyruklu Günther Fritzl (68) ve eşi Andrea Fritzl (62) tatil için Antalya'ya geldi.

        Kemer ilçesindeki tarihi Likya yolunda dün doğa yürüyüşüne çıkan çiftten Andrea Fritzl, sıcak havanın da etkisiyle rahatsızlandı. Günther Fritzl'in 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, Ulupınar Mahallesi Maden koyu mevkisinde Günther Fritzl'e ulaştı.

        Sağlık durumu iyi olan turistin, eşinin rahatsızlık geçirdiğini ve yerde baygın halde yattığını, kendisinin yardım bulmak için yanından ayrıldığını belirtmesi üzerine arama çalışmaları genişletildi.

        Gece boyunca yapılan aramaların sonuç vermemesi üzerine çalışmalara ara verildi.

        Sabah yeniden başlayan arama çalışmalarında yerde hareketsiz bulunan Andrea Fritzl'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı

        Benzer Haberler

        Antalya'da sıcaklık 43,7 dereceye yükseldi, rüzgar 'sıcak' esti
        Antalya'da sıcaklık 43,7 dereceye yükseldi, rüzgar 'sıcak' esti
        'Mucize bebek' Ömer Özkan 4 yaşında
        'Mucize bebek' Ömer Özkan 4 yaşında
        Antalya'da olası orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamamlandı
        Antalya'da olası orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamamlandı
        Antalya'da kadın kooperatifi üyeleri şeflerle buluştu
        Antalya'da kadın kooperatifi üyeleri şeflerle buluştu
        Serik'te MHP'den ilk yardım eğitimi
        Serik'te MHP'den ilk yardım eğitimi
        Turizmde 'dokuz gün' sevinci
        Turizmde 'dokuz gün' sevinci