Antalya'da doğa yürüyüşünde rahatsızlanan turist ölü bulundu

Sağlık durumu iyi olan turistin, eşinin rahatsızlık geçirdiğini ve yerde baygın halde yattığını, kendisinin yardım bulmak için yanından ayrıldığını belirtmesi üzerine arama çalışmaları genişletildi.

Kemer ilçesindeki tarihi Likya yolunda dün doğa yürüyüşüne çıkan çiftten Andrea Fritzl, sıcak havanın da etkisiyle rahatsızlandı. Günther Fritzl'in 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Almanya'da yaşayan Avusturya uyruklu Günther Fritzl (68) ve eşi Andrea Fritzl (62) tatil için Antalya'ya geldi.

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