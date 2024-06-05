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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 99 şüpheli yakalandı

        Antalya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:42
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 99 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde belirlenen 32 adrese hava destekli eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

        Narkotik ve özel harekat timlerinin aralarında bulunduğu 233 polis ve 3 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonda, 17 kilogram uyuşturucu, 960 uyuşturucu hap, 1 milyon 334 bin 186 bin kullanımlık sentetik A4 maddesi, 84 kök kenevir, 19 hassas terazi, 3 tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak" "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak, özendirmek", "izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" gibi suçlardan 99 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda üzerinde "sahte basın kartı" bulunan bir şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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