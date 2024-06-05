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        Serik'te aranan bir zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:05 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:05
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        Serik'te aranan bir zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı tutuklandı.

        Polis merkezi ekipleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine aranan kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

        Düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş 35 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile aranan zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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