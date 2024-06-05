Antalya'da halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda 07 AU 0380 plakalı halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförünün kapıları açarak yolcuları hızla tahliye ettiği halk otobüsünde alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

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