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        Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 4 yaşına girdi

        Antalya'da rahim nakli sonrası uygulanan tedavilerle anne olan Derya Sert'in oğlu Ömer Özkan, 4'üncü yaşına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:47 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:47
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        Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 4 yaşına girdi
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        Antalya'da rahim nakli sonrası uygulanan tedavilerle anne olan Derya Sert'in oğlu Ömer Özkan, 4'üncü yaşına girdi.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 2011'de dünyada ilk olduğu bildirilen operasyonla kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran 2020'de annelik sevinci yaşayan Derya Sert ile eşi Mustafa Sert'in bebeği "Ömer Özkan"ın 4. yaşı kutlandı.

        Mersin'de yaşayan aileyi telefonla arayarak bebeğin doğum gününü kutlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, rahim nakliyle adeta bir mucizeyi yaşadıklarını belirtti.

        Özkan, rahim nakliyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

        Anne Derya Sert de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiki hayatımıza geldin. Sen bizim her şeyimizsin. Seni çok seviyoruz annesinin ve babasının biriciği. İyiki doğdun." ifadelerini kullandı.

        Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 yıl önce anne olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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