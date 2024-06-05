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        Masters Dünya Tenis Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Antalya'da yapılacak

        Masters Dünya Tenis Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, 9-22 Mart 2025'te Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 18:33 Güncelleme: 05.06.2024 - 18:33
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        Masters Dünya Tenis Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Antalya'da yapılacak
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        Masters Dünya Tenis Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, 9-22 Mart 2025'te Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Uluslararası Tenis Federasyonundan (ITF) yapılan açıklamada, 2025 yılında farklı yaş gruplarında gerçekleşecek Masters Dünya Şampiyonası'nın Türkiye, Portekiz, ABD ve Hırvatistan'da düzenleneceği duyuruldu.

        Şampiyonanın Türkiye ayağının Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılacağı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ITF Başkanı David Haggerty, organizasyonla ilgili şunları kaydetti:

        "ITF'in Masters Tur vizyonunun temelinde, tenisi 30 yaş ve üzeri kişiler için dünyanın en çok katılım sağlanan sporu haline getirme amacı yatmaktadır. Tenisin her yaştan oyuncu için benzersiz fiziksel sağlık faydaları sağladığını hepimiz biliyoruz. Masters Turu, her yaştan oyuncuya bunu deneyimleme şansı vermektedir. Uzun vadede, farklı bölgelerde şampiyonalara ev sahipliği yaparak turu genişletmeyi hedefliyoruz. ITF Masters Turu'nun zirvesi olan dünya şampiyonalarının tüm etkinliklerimize daha fazla katılım sağlanmasına ilham vermektedir. Rekabetin ötesinde, dünya takım ve ferdi şampiyonaları ev sahibi şehirlere dünya çapında tanıtım imkanı ve önemli ekonomik faydalar için benzersiz fırsatlar sunmaktadır."

        Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise "Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları yeniden Türkiye'de ağırlayacak olmaktan dolayı son derece mutluluk duyuyoruz. Teniste Avrupa'da en fazla gelişen ülke ödülünün sahibi olan Türkiye, dünya tenisinin önemli bir paydaşı olarak aynı zamanda en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeler arasında. Organizasyon kapasitemiz ve dünya standartlarındaki tesislerimiz ile küresel tenisin gelişimi adına tenis otoriteleri ile iş birliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."​​​​​​​ değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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