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        Bahama bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery", Alanya Limanı'na demirledi

        Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:17 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:17
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        Bahama bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery", Alanya Limanı'na demirledi
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        Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

        Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1758 yolcu ve 743 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

        "Marella Discovery", akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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