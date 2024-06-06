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        Antalya'da bir kişi iş hanının önünde ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanının önünde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:38 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:38
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        Antalya'da bir kişi iş hanının önünde ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanının önünde ölü bulundu.

        Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki iş hanının önünde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 50 yaşındaki Murat Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Murat Ö'nün döner ustası olarak çalıştığı ve bir pansiyonda kaldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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