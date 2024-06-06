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        Piyanist Aziza Mustafazade: "Dinleyicilerim benim orkestramın bir parçası"

        ZEHRA TEKECİ - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafazade, "Dinleyicilerim benim orkestramın bir parçası. Aramızda bir iletişim var. Ben onların bir parçasıyım, onlar benim bir parçam." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:33
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        Piyanist Aziza Mustafazade: "Dinleyicilerim benim orkestramın bir parçası"
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        ZEHRA TEKECİ - "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafazade, "Dinleyicilerim benim orkestramın bir parçası. Aramızda bir iletişim var. Ben onların bir parçasıyım, onlar benim bir parçam." dedi.

        Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali kapsamında konser veren sanatçı, AA muhabirine, Türkiye'de muhteşem bir atmosferde sanatseverlerle bir araya geldiğini söyledi.

        Kentte daha önce piyano festivaline de katıldığını belirten 54 yaşındaki sanatçı, dinleyicilerin ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi.

        Dinleyicileriyle arasında her zaman bir iletişim olduğunu söyleyen Mustafazade, "Dinleyicilerim benim orkestramın bir parçası. Aramızda bir iletişim var. Ben onların bir parçasıyım, onlar benim bir parçam." ifadelerini kullandı.

        - "Kendisi adeta bir gezegen gibiydi"

        Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle müziğin her zaman hayatında olduğunu aktaran besteci, piyanist ve caz-muğam türünün kurucusu olan babası Vagif Mustafazade'nin müzik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

        Mustafazade, "Kendisi adeta bir gezegen gibiydi, başka kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacım yoktu. Çünkü onun müziğinde her şey vardı. Nasıl olur da Azerbaycan'da cazın olmadığı bir dönemde doğan biri, Amerika'daki siyahi bir müzisyen kadar iyi, onun ruhuyla caz yapabilir hala anlayamıyorum. Onun müziği her şeyi içeriyordu." diye konuştu.

        Son dönemdeki çalışmalarından bahseden Mustafazade, gelecek yıl 30. yılını devirecek olan "Dance Of Fire" gibi eserlerini yeniden seslendirmeyi istediğini ifade etti.

        - "Onların yüzde yüz duygulardan oluşan müziği benim için ilgi çekici"

        Türk müzisyenler arasında "Zeki Müren ve Aşık Veysel"i sevdiğini belirten Mustafazade, "Onların samimiyetlerini seviyorum. Çünkü hiçbir şekilde korunaklı değiller, tamamen kalplerinden gelerek müziklerini yapıyorlar. Dolayısıyla onların yüzde yüz duygulardan oluşan müziği benim için çok ilgi çekici." ifadelerini kullandı.

        - Dünyaya "barış" mesajı

        Öte yandan Mustafazade dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin, "Hep söylediğim bir mesajı iletmek istiyorum. Kendi yolunuzdan, kendinizden ayrılmayın çünkü aslında hepimiz tertemiz doğuyoruz. Ama zamanla kötülerle, daha güçlülerle karşılaştıkça daha zayıf olan kendi içindeki iyiliği kaybetmeye başlıyor. Ondan sonra tüm bunları yaşamaya başlıyoruz. O yüzden kendinize, çocuğunuza, ailenize ve vatanınıza olan sevginizi kaybetmeyin. Kendi yolunuzdan ayrılmayın." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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