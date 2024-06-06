Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da deniz dibi temizliği yapıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde "Dünya Çevre Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılkule çevresinde deniz dibinden çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da deniz dibi temizliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde "Dünya Çevre Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılkule çevresinde deniz dibinden çöp çıkarıldı.

        İnsan Hakları ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte denizde dip temizliği yapıldı.

        İHH dalgıç ekibince denizden çıkarılan şişe, metal kutu, plastik ve evsel atıklar Kızılkule önünde sergilendi. İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan, yaptığı açıklamada Dünya Çevre Günü'nde çevresel sorunlara dikkat çekmek istediklerini söyledi.

        Doğayı korumak için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Başkan, "Etkinlik ile deniz kirliliğinin boyutunu gözler önüne sererek, bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçladık. Denizlerimiz ve çevremiz için bir farkındalık oluşturması ve gelecekte bu tür kirliliklerin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasına katkı sağlamasını umut ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!

        Benzer Haberler

        Piyanist Aziza Mustafazade: "Dinleyicilerim benim orkestramın bir parçası"
        Piyanist Aziza Mustafazade: "Dinleyicilerim benim orkestramın bir parçası"
        Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Batan şirketin 18 bin turisti, Antalya'da
        Batan şirketin 18 bin turisti, Antalya'da
        Döner ustası kaldırımda ölü bulundu
        Döner ustası kaldırımda ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi iş hanının önünde ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi iş hanının önünde ölü bulundu
        Türkiye'nin en sıcak yeri Antalya oldu
        Türkiye'nin en sıcak yeri Antalya oldu