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        Alanya'da hedef 5 milyon turist ağırlamak

        MUSTAFA KURT - Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya'da, bu yıl 5 milyon turist sayısına ulaşılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:49 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:49
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        Alanya'da hedef 5 milyon turist ağırlamak
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        MUSTAFA KURT - Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya'da, bu yıl 5 milyon turist sayısına ulaşılması hedefleniyor.

        Geçen yıl yaklaşık 4,5 milyon misafire ev sahipliği yapan Alanya'da turizmciler, sezonun uzaması ve tanıtım çalışmalarının sonucu turist sayısının 2024'te daha da artmasını bekliyor.

        Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli destinasyonlarından Alanya bölgesinde turizmin 1950'li yıllarda başlandığını söyledi.

        Tesis ve yatak sayısının her geçen yıl arttığını belirten Sili, "Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 200 bin yatak, 600 civarında tesisimizle Antalya'nın yüzde 30'u, tüm Türkiye'nin de yüzde 10 yatak kapasitesine sahibiz." dedi.

        Alanya'nın ağırladığı misafirlerle ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Sili, bunu büyüterek devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

        Turist sayısının yanında geliri de artırmak için çalıştıklarını anlatan Sili, "Bu sene ve bundan sonrası için hedefimiz 5 milyon turist ama aynı zamanda kişi başına geliri de arttırmak istiyoruz. Bunun için ilçede 6-7 ay yapılan turizmi 12 aya çıkarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaynak pazarları arttırırken spor, sağlık, kültür turizmi gibi ürün çeşitliliğini de ön plana çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        -"Pazar çeşitliliğimiz gayet iyi"

        Sili, Rusya ve Almanya'nın ana pazarları olduğunu, özellikle Doğu Avrupa ve İskandinav ülkelerinden ciddi talep gördüklerini kaydetti.

        Pazar çeşitliliğinin iyi olduğunu dile getiren Sili, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından gelen Polonya, Sırbistan, Finlandiya ve diğer İskandinav ülkelerinden insanların neredeyse yüzde 60'ı Alanya'yı tercih ediyor. Bu anlamda pazar çeşitliliğimiz aslında gayet iyi ama sayılarının daha da arttırılması lazım. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Türkiye geneli için kaynak pazarları ve bu pazarlardaki sayıları arttırma konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Burada amaç Türkiye'nin turizm anlamında dünyadan aldığı payın arttırılması."

        Sili, bu çalışmalar neticesinde kişi başı gelirin 640-650 dolarlardan 1000 dolar seviyesine ulaştığını anlattı.

        - "Sezon erken başladı"

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin ise bu yıl sezonu erken açtıklarını söyledi.

        İngiltere pazarının martta başladığını söyleyen Cimrin, "İskandinav pazarımız ise geçen seneye göre daha yüksek görünüyor. Rusya pazarında rakamlar geçen senenin altında seyrediyor ama yine bizim için şu anda ikinci pazar konumunda. Alman turistlerde bir yükseliş bekleniyor. Alanya olarak bu yıl 4,5-5 milyon misafirin üzerine çıkmak istiyoruz. Bu, bizim için öncelikli bir hedef." ifadelerini kullandı.

        Cimrin, bu hedefi gerçekleştirirken yoğunluğun belli aylarda değil, tüm sezona yayılması için çalıştıklarını kaydetti.

        Sürekli turizm hareketliliğinin alternatif turizm ile sağlanacağının altını çizen Cimrin, TGA'nın da yaklaşık 65 değişik turizm ürününü tanıtarak sezonu tüm yıla yaymaya çalıştığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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