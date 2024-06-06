Türkiye'nin gübre ihracatı 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin gübre ihracatı yılın ilk 5 ayında, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 32,19'luk artışla yaklaşık 107 milyon dolara ulaştı.

Son yıllarda yurt dışı gübre satışlarında artış eğilimi gösteren Türkiye'den Romanya, Ukrayna, Azerbaycan başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye gübre ihraç ediliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 1 Ocak - 31 Mayıs döneminde ülke genelinden gerçekleştirilen gübre ihracatı 106 milyon 929 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı döneminde 80 milyon 894 bin dolar olan yurt dışı satışında bu yıl yüzde 32,19'luk artış oldu.

Gübre üretimi ve tüketiminin yoğun olduğu Antalya'nın da gübre ihracatında artış gözlendi. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre, bölgenin gübre ihracatında yüzde 33,8'lik artış yaşandı. Geçen yıl 1 Ocak - 31 Mayıs'ta 15 milyon 549 bin 837 dolar olan bölgenin gübre ihracatı, bu yıl 20 milyon 805 bin 440 dolara çıktı. - İhraç edilen kimyevi maddelerin yüzde 20'sini gübre oluşturuyor BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, gübre ihracatının son yıllarda arttığını söyledi.

Örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya'da gübre üretiminin yüksek olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İhracatçılarımızın büyük çabalarıyla gübre ihracatında artışlar sağlıyoruz. Bölgemizde geçen yıla göre gübre ihracatında yüzde 30 civarında bir artış var. Gerek Türkiye genelinde gerekse bölgemizde kimyevi maddelerin yaklaşık yüzde 20'lik kısmını gübre ihracatı oluşturuyor." dedi. İşlenmiş ürünün daha değerli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Daha önce diğer ülkelerin bize yaptığını şimdi biz onlara yapıyoruz. Artık gübrede ham maddeyi alıp, işleyip, daha katma değerli olarak onlara satıyoruz, bu da bizim için daha sevindirici. Ham maddeyi işleyip satmak daha fazla tercih ettiğimiz bir durum." diye konuştu.

- 50'den fazla ülkeye gübre ihracatı BAİB Başkanı Çavuşoğlu, ihracatçıların kurdukları bağlantılar sayesinde 50'den fazla ülkeye gübre satışı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Fuarların, ticari heyet ziyaretlerinin alternatif pazarlar oluşmasında ya da mevcut bağlantıların güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bölge açısından gübrede en fazla ihracatı Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Vietnam, Ukrayna ve İtalya'ya gerçekleştiriyoruz. Bu ülkelerdeki ihracat 1 milyon doların üzerinde. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Vietnam gibi Uzak Doğu ülkelerinin yer alması dikkati çekiyor. Birkaç yıldır Uzak Doğu ülkelerine düzenlediğimiz ziyaretler meyvelerini vermeye başladı. Oturduğumuz yerden hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Daha çok ziyaretler yapmalıyız. İhracat yapmak, pazar bulmak çok zor bir iş fakat mevcut pazarı kaybedip geri almak neredeyse imkansız. Mevcut pazarları koruyarak, farklı ülkeler de ekleyerek ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."