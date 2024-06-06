Kumluca Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları eserler sergilendi.

Kumluca Öğretmenevi bahçesinde açılan sergide kursiyerlerin yaptığı resim, el sanatları, hediyelik eşyalar yer aldı.

Kaymakam Tekin Erdemir, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi'nin ilçede yılda 17 bin vatandaşa hizmet vererek, ilçenin en büyük eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Merkezde 7'den 70'e her yaşta kursiyer bulunduğunu dile getiren Erdemir, hayat boyu eğitimin sürdüğünü kaydetti.