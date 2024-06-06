Kemer Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

Serginin açılışında dans ve spor gösterileri de yapıldı.

Açılışa, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Can ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

"Susuzluk ve kuraklık" temalı eserlerin de dikkat çekici olduğunu ifade eden Solmaz, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kaymakam Ahmet Solmaz, açılışta yaptığı konuşmada, eserlerin bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

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