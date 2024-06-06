Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeleye ekipler sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
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