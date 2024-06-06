GÜNCELLEME - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi katıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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