Kadavradan rahim nakliyle dünyaya gelen çocuk, pastasını Özkan çifti ile üfledi

Antalya'da rahim nakli sonrası uygulanan tedavilerle anne olan Derya Sert'in oğlu Ömer Özkan, 4'üncü yaş pastasını nakli gerçekleştiren doktorlarıyla kesti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 2011'de dünyada ilk olduğu bildirilen operasyonla kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran 2020'de annelik sevinci yaşayan Derya Sert, eşi Mustafa Sert ve oğlu "Ömer Özkan" ile nakli gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, minik Ömer Özkan'ın doğum günü pastası kesildi.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ömer Özkan'ı görünce çok duygulandığını söyledi.

Anne olmak isteyen çok sayıda kadının bu anı özlemle beklediğini vurgulayan Özkan, "Bu anlamda hem Derya hem de ülkemiz ve dünya için çok özel bir ameliyat. Birçok ameliyat yaptık, çok farklı ameliyatlar yaptık ama rahim nakli farklıydı. Hiçbir zaman bağımızın kopmayacağı bir işti." dedi.

Dünyada 75'in üzerinde rahim nakli yapıldığı bilgisini veren Özkan, "Bu nakillerle 35'in üzerinde çocuk dünyaya geldi. Dünyadaki bütün ameliyatlarda "Özkan tekniği" kullanıldı. O anlamda literatüre çok ciddi bir katkı sağladık." diye konuştu.