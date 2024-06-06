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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:15 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:15
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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi katıldı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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