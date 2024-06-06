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        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın ev ve seralara zarar verdi

        Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 2 ev ve 4 sera zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 19:07 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:07
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        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın ev ve seralara zarar verdi
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 2 ev ve 4 sera zarar gördü.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki ev ve seralara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü.

        Yangın nedeniyle 2 ev ve 4 sera zarar gördü.

        Yangında evleri ve seraları yanan vatandaşları ziyaret eden Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, anız ve sera atığı yakılmaması uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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