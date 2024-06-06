Antalya'da otluk alanda çıkan yangın ev ve seralara zarar verdi

Yangında evleri ve seraları yanan vatandaşları ziyaret eden Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, anız ve sera atığı yakılmaması uyarısında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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