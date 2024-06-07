Dostluk golf turnuvasında Şampiyon Türk takımı oldu
Türkiye Golf Federasyonu ve Kazakistan Golf Federasyonu iş birliği ile iki ülke arasında gerçekleştirilen Dostluk Golf Turnuvası'nda Türk takımı şampiyon oldu.
Türkiye Golf Federasyonu ve Kazakistan Golf Federasyonu iş birliği ile iki ülke arasında gerçekleştirilen Dostluk Golf Turnuvası'nda Türk takımı şampiyon oldu.
Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya golf kulübü sahalarında oynanan turnuvada, Türkiye ve Kazakistan takımlarımdan toplam 48 golfçü mücadele etti.
Turnuvayı Türk takımı 33, Kazakistan takımı ise 19 puanla tamamladı.
Düzenlenen ödül töreninde Türk takımına kupasını, Kazakistan Golf Federasyonu Başkanı Berik Kaniyev verdi.
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