Dostluk golf turnuvasında Şampiyon Türk takımı oldu

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya golf kulübü sahalarında oynanan turnuvada, Türkiye ve Kazakistan takımlarımdan toplam 48 golfçü mücadele etti.

Türkiye Golf Federasyonu ve Kazakistan Golf Federasyonu iş birliği ile iki ülke arasında gerçekleştirilen Dostluk Golf Turnuvası'nda Türk takımı şampiyon oldu.

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