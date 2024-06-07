Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik Belediyespor'da başkanlığa Cenk Doğan seçildi

        Serik Belediyespor Kulübünde başkanlığına Cenk Doğan getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik Belediyespor'da başkanlığa Cenk Doğan seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serik Belediyespor Kulübünde başkanlığına Cenk Doğan getirildi.

        Serik Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Doğan, oy birliğiyle göreve seçildi.

        Cenk Doğan, yaptığı konuşmada, Serik Belediyespor'u Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da TFF 2. Lig'de mücadele veren Serik Belediyespor'un ilçenin gururu olduğunu ifade etti.

        Serik Belediyespor Kulübünün yeni yönetim kurulu Cenk Doğan başkanlığında şu isimlerden oluştu:

        Halil Deligöz, Onur Cem Keleş, İlkay Ersöz, Cengiz Doğan, Yunus Ergin, Ercan Kır, Hüseyin Can, Ali Kumbul, Ali Ulutaş, Mustafa Türkmen, Namık Kemal Kılınç, Bülent Demir, Ali Deniz, Mehmet Vehbi Okudan.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!

        Benzer Haberler

        Antalya'da sıcaktan bunalanlara sıfırın altında 2 derecede serinleme altern...
        Antalya'da sıcaktan bunalanlara sıfırın altında 2 derecede serinleme altern...
        Antalya'da doğal yaşam parkındaki hayvanlara buzlu meyve ve fıskiyeli serin...
        Antalya'da doğal yaşam parkındaki hayvanlara buzlu meyve ve fıskiyeli serin...
        Antalya'nın nüfusu bayram tatilinde turistlerle iki katını aşacak
        Antalya'nın nüfusu bayram tatilinde turistlerle iki katını aşacak
        'Kurbanlık etlerin kıyma çekim işlemini sadece kasaplar yapabilir'
        'Kurbanlık etlerin kıyma çekim işlemini sadece kasaplar yapabilir'
        Dostluk Golf Turnuvası'nda şampiyon Türkiye oldu
        Dostluk Golf Turnuvası'nda şampiyon Türkiye oldu
        Dostluk golf turnuvasında Şampiyon Türk takımı oldu
        Dostluk golf turnuvasında Şampiyon Türk takımı oldu