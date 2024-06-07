Serik Belediyespor'da başkanlığa Cenk Doğan seçildi
Serik Belediyespor Kulübünde başkanlığına Cenk Doğan getirildi.
Serik Belediyespor Kulübünde başkanlığına Cenk Doğan getirildi.
Serik Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Doğan, oy birliğiyle göreve seçildi.
Cenk Doğan, yaptığı konuşmada, Serik Belediyespor'u Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da TFF 2. Lig'de mücadele veren Serik Belediyespor'un ilçenin gururu olduğunu ifade etti.
Serik Belediyespor Kulübünün yeni yönetim kurulu Cenk Doğan başkanlığında şu isimlerden oluştu:
Halil Deligöz, Onur Cem Keleş, İlkay Ersöz, Cengiz Doğan, Yunus Ergin, Ercan Kır, Hüseyin Can, Ali Kumbul, Ali Ulutaş, Mustafa Türkmen, Namık Kemal Kılınç, Bülent Demir, Ali Deniz, Mehmet Vehbi Okudan.
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