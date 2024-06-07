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        Antalya doğal yaşam parkındaki hayvanlar sıcak havada buzlu meyve kokteyliyle serinliyor

        Antalya doğal yaşam parkındaki hayvanlar, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:21
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        Antalya doğal yaşam parkındaki hayvanlar sıcak havada buzlu meyve kokteyliyle serinliyor
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        Antalya doğal yaşam parkındaki hayvanlar, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.

        Parkın çalışanları, 1400'ün üzerindeki hayvanın kentte etkili olan bunaltıcı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için çaba sarfediyor. Görevliler sıcaktan bunalan hayvanları, özel hazırlanmış buz kalıpları içinde meyve ve sebze kokteyliyle besliyor.

        Doğal yaşam parkı sakinlerinden bozayı, lemur ve maymunların karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyli yediği anlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Ayrıca hayvanların kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla serinlemeleri sağlanıyor.

        - Lamaya yazlık tıraş

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yaptığı açıklamada, hayvanların sağlığını korumak için sıcaklar başlamadan tüm barınaklarda önlem için hazırlık gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Gölgelik alanların oluşturulduğunu, fıskiye sisteminin kontrol edildiğini, ihtiyaçlara göre havuzların yenilenip, bakımların yapıldığını aktaran Arsun, "Yaz aylarında hayvanlar için kalorisi düşük, daha çok sulu meyve ve sebzelerden oluşan 'yaz diyeti' uyguluyoruz. Hayvanlar hem sosyal olarak merak ve becerisini geliştiriyor hem de soğutulmuş sebze ve meyveleri yediği için serinliyor. Yaşam parkında bulunan bozayı ailesi havuza girerek, kuşlar ise kafeslerindeki fıskiye sistemiyle serinliyor. Örneğin, lamaya sıcaklardan etkilenmemesi için yazlık tıraşını yaptık. Bazı türdeki hayvanların alışkanlıklarına göre çamur havuzları ile serinletme işlemi yapılıyor." ifadesini kullandı.

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