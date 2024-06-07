Antalya'da Cimnastik Branşı İl Yarışması düzenlendi

Antalya'da Okul Sporları kapsamında Cimnastik Branşı İl Yarışması düzenlendi.

İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya, cimnastik minikler B kategorisinde Kumluca'dan 8 sporcu katıldı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, ilçede sportif etkinliklerin çeşitlendirilmesi, farklı alanlarda yetenekli sporculara destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

İlçeden ilk kez cimnastik branşında sporcuların yetiştiğini ifade eden Koca, "Sporcularımız bu yıl ilk defa il kategorisinde bir yarışmaya katıldılar. İnşallah gelecek yıllarda bölge yarışması, Türkiye şampiyonasına katılmalarını sağlayacağız." dedi.