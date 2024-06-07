Antalya'da kayıp doktor için arama çalışması başlatıldı

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kargıcak mevkisindeki ormanlık alanda başlatılan çalışmada, Jandarma Komando Arama Kurtarma görevlileri kadavra, iz takip köpekleri ile arama yapıyor.

Doktor Deniz Toman'dan (32), Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret ettikten sonra bir daha haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, 3 gündür kayıp olan doktor için arama çalışması başlattı.

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