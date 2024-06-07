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        Antalya'da kayıp doktor için arama çalışması başlatıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, 3 gündür kayıp olan doktor için arama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:00
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        Antalya'da kayıp doktor için arama çalışması başlatıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, 3 gündür kayıp olan doktor için arama çalışması başlattı.

        Doktor Deniz Toman'dan (32), Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret ettikten sonra bir daha haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

        Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kargıcak mevkisindeki ormanlık alanda başlatılan çalışmada, Jandarma Komando Arama Kurtarma görevlileri kadavra, iz takip köpekleri ile arama yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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