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        Akdeniz Üniversitesi'nde hasta yakınları otel konforunda ağırlanacak

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne şehir dışından tedavi için gelen hasta ve hasta yakınları hayırseverlerin destekleriyle tamamlanan konukevinde misafir edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:40
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        Akdeniz Üniversitesi'nde hasta yakınları otel konforunda ağırlanacak
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        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne şehir dışından tedavi için gelen hasta ve hasta yakınları hayırseverlerin destekleriyle tamamlanan konukevinde misafir edilecek.

        Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine yapılan 47 odada 115 yatak kapasiteli tesis için açılış töreni düzenlendi.

        Kilit Grup'un desteği ile tamamlanan ve Nurten-Turan Kilit Konukevi adı verilen tesisin açılışında konuşan Antalya Vali Hulusi Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Hayırsever ailenin ahirete intikal eden büyüklerini rahmetle andığını dile getiren Vali Şahin, "Güzel bir aile böyle güzel evlatlar bırakmışlar. Para kazanılır, iktisadın dediğine göre kazanılan paranın bir nominal değeri bir de reel değeri var. Ama iktisatçıların söylemediği bir de bereket değeri var. Sizler yaptığınız bu hayır faaliyetiyle bereket değerini yükseltiyorsunuz." dedi.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin kentin bir marka değeri olduğunu ve Türkiye'nin dör bir yanından, hatta yurt dışından talep gördüğünü belirtti.

        Özkan, "Geçtiğimiz sene 1 milyon 400 bin hastamızı şifasına kavuşturduk, 70 bine yakın ameliyat yapıldı. Bu bağlamda uzun süreli kalışlar oluyor. Ve bu kalışlarda maalesef hasta yakınları çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Görüyorsunuz bazıları çimenler arasında yatıyorlar ve bu anlamda açılışını yaptığımız tesis çok ciddi bir gereksinimdi. Bize destek veren Kilit Grup'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Hayırsever Taner Kilit de anne ve babasının iyilikleri ile anıldığına dikkati çekerek, "Onlar, hayatımıza değer katarak yön verdiler. O kadar ince noktalara dokunuyorlarmış ki yıllar sonra fark ediyorsunuz bu dokundukları noktayı. Bize hep pozitif enerji vermişler. Şu anda bizim yanımızda 11 bin kişi çalışıyor. Turizmde ciddi yatırımımız var. Ben bugün buranın açılışıyla beraber onların anılarını yad etmek istedim." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Şahin, Rektör Özkan ve beraberindeki protokol heyeti açılış kurdelesini kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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