Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu

Öte yandan yaklaşık bir saat süren yağmurun ardından tekrar sıcak havanın etkili olmasıyla yerli ve yabancı turistlerin denize girdikleri görüldü.

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

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