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        Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu

        Antalya'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:08 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:08
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        Antalya'da yağış ve fırtına etkili oldu
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        Antalya'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

        Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların altındaki saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı.

        Öte yandan yaklaşık bir saat süren yağmurun ardından tekrar sıcak havanın etkili olmasıyla yerli ve yabancı turistlerin denize girdikleri görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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