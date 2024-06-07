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        Alanyaspor Kulübünün seçimli genel kurulunda Çavuşoğlu yeniden başkanlığa seçildi

        Alanyaspor Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda Hasan Çavuşoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:09 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:09
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        Alanyaspor Kulübünün seçimli genel kurulunda Çavuşoğlu yeniden başkanlığa seçildi
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        Alanyaspor Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda Hasan Çavuşoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

        Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki genel kurulda, divan başkanlığını Cengiz Aydoğan yaptı. Genel kurulda faaliyet ve denetleme kurulu raporları ile tahmini bütçe okunarak ibra edildi.

        Genel kurula tek aday olarak giren Hasan Çavuşoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kurulda konuşan Çavuşoğlu, sabit gelir kaynaklarının Alanyaspor için çok önemli olduğunu söyledi.

        Süper Lig'de maliyetlerin çok fazla olduğunun altını çizen Hasan Çavuşoğlu, "Alanyaspor, Süper Ligi 8. sırada tamamladı. Bu takım nasıl ayakta kalıyor bilmiyorlar. 8. yılı bitiren Alanyaspor'un sabit geliri 10 milyon lira. Buna rağmen bu kulübü acımasızca eleştirenler var." dedi.

        Alanyaspor için 13 yıldır kendisinin ve arkadaşlarının elini taşın altına koyduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Yetiştirdiğimiz, getirdiğimiz ve büyük takımlara sattığımız oyuncularla ayakta durduk. Sabit gelir kaynakları artırılmaz veya iyileştirilmezse yönetimin de gücü bir yere kadar. Bu takımı 2. Lig'den aldık. Önce 1. Lig'e sonra Süper Lig'e çıktık. Bugün bizim 3 katımız para harcayan kulüpler küme düştü. Bazıları da son maçlarda kurtuldular." ifadelerini kullandı.

        Alanyaspor'un kentin en önemli markası olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, en iyi şekilde yönetmeye çalıştıkları kulübe herkesin destek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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