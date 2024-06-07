Antalya'da bir kadının kaybolmasına ilişkin yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

B.G'nin, olaya ilişkin 9 ay önce tutuklanan ve Babayiğit'le kısa süre birlikte yaşayan M.B. ile imam nikahlı olarak beraber yaşadığı belirtildi.

Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu işitme engelli Nihal Babayiğit'in (24) kaybolması olayının yine işitme engelli olan şüphelisi B.G. Serik Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Batman'da yakalanarak Serik'e getirildi.

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