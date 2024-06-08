Antalya'da kaybolan doktor ormanda ölü bulundu

Jandarma Komando Arama Kurtarma ekiplerinin Aşağıoba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kadavra ve iz takip köpekleriyle yaptığı aramada doktor Deniz Toman’ın (32) cansız bedenine ulaşıldı.

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