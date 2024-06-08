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        Antalya'da hava sıcaklığı sağanakla 11 derece azaldı

        Günün en yüksek sıcaklığının 37,5 derece ölçüldüğü Antalya'da, hava sıcaklığı sağanakla 11 derece azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:11
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        Antalya'da hava sıcaklığı sağanakla 11 derece azaldı
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        Günün en yüksek sıcaklığının 37,5 derece ölçüldüğü Antalya'da, hava sıcaklığı sağanakla 11 derece azaldı.

        Sıcak havada bunalanlar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sahile gelenler denizde yüzdü, plajda güneşlendi. Bazı gençler, kayalıktan denize atladı.

        Öğleden sonra kentte hava sıcaklığı azaldı ve kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağışla sahildeki yoğunluk azaldı, yerli ve yabancı turistler daha korunaklı alanlara sığındı.

        Meteoroloji yetkilileri, Antalya merkezde bugün en yüksek hava sıcaklığı olarak 37,5 derecenin görüldüğünü, rüzgarın güneye dönmesiyle sıcaklığın düştüğünü belirtti.

        Hava sıcaklığının 27 dereceye düşmesiyle yağışın başladığını aktaran yetkililer, en son sıcaklığı 26,4 derece olarak ölçtüklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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