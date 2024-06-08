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        Clarence Seedorf ile İsmet Taşdemir Antalya'da tenis maçı yaptı

        Hollandalı teknik direktör Clarence Seedorf ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, Antalya'da tenis oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:52
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        Clarence Seedorf ile İsmet Taşdemir Antalya'da tenis maçı yaptı
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        Hollandalı teknik direktör Clarence Seedorf ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, Antalya'da tenis oynadı.

        Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli'nde bir araya gelen Clarence Seedorf ile İsmet Taşdemir, tenis maçı yaptı.

        Taşdemir, Seedorf'u 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

        Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, futbolcular Celal Dumanlı ve Erkan Değişmez ile teknik heyet de karşılaşmayı izledi.

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