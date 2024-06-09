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        Antalya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıkan yangında, içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin bulunduğu fabrika kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 00:41 Güncelleme: 09.06.2024 - 00:41
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        Antalya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıkan yangında, içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin bulunduğu fabrika kullanılamaz hale geldi.

        Aşağıoba Mahallesi Antalya Toptancilar Birligi Sitesi'nde içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin yer aldığı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fabrika araç ve yaya girişine kapatılırken, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

        Öte yandan AFAD ekipleri de fabrikada yer alan kimyasal zirai ürünlerin yanmasından dolayı kimyasal sızıntıya karşı ölçüm gerçekleştirdi.

        Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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