UTEF Umut Işığı THM Korosu'ndan "Yaza Merhaba" konseri

Antalya'da Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) ve Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneğince "Yaza Merhaba" konseri gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen UTEF Umut Işığı Türk Halk Müziği Korosu konserine TRT İstanbul Radyosu nefesli sazlar sanatçısı Zafer Taştan'ın konuk oldu

Orkestra şefliğini Mahmut Usta'nın, koro sorumluluğunu Gül Akülke'nin, sunumu ise Bilge Bars'ın üstlendiği konser, şef Hasan Safran yönetiminde yapıldı.

Gece boyunca birçok eseri seslendiren koro, izleyicilerden alkış aldı. Zaman zaman davetliler de eserlere eşlik etti.

Konser, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

UTEF Genel Başkanı ve Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği Kurucu Başkanı Güldane Kaya Kaçar, yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin dört köşesinde sistemli ve fedakarca faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Kaçar, engelli olduğu için ayrımcılığa uğrayanların ve yardıma muhtaç kimselerin hayata aktif katılımlarını sağlamak, yaşam konforlarını arttırmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi.