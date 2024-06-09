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        Manavgat'taki kırsal alanda çıkan yangınla ilgili yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırsal alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:03
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        Manavgat'taki kırsal alanda çıkan yangınla ilgili yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırsal alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kızılağaç Mahallesi'nde 7 Haziran'da kırsal alanda çıkan yangınla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komuntanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

        Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yangınla ilgili Suriye uyruklu 4 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüphelilerden 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangında, narenciye ve zeytin ağaçları ile bazı arı kovanları zarar görmüştü. Yangının, hurdacıların, metal aksamlarını almak için yaktıkları eski kanepeden çıktığı iddia edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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