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        Antalya ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu başladı

        Antalya ve çevre illeri Muğla, Isparta ile Burdur'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:52
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        Antalya ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu başladı
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        Antalya ve çevre illeri Muğla, Isparta ile Burdur'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı başladı.

        Antalya'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT için öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

        Akdeniz Üniversitesinde sınava girecek adaylar, kapılarda görevliler tarafından yapılan kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

        Görevliler, kapıların kapatılmasına sayılı dakikalar kala okul çevresinde adaylara uyarılarda bulundu.

        Giriş süresinin bitimine yakın bazı öğrenciler okula koşarak gelirken, son dakika yetişen adaylar görevlilerce sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi.

        Sınav 10.15 itibarıyla başlarken öğrencilerle gelen bazı veliler duygulandı bazıları ise çocukları ve tüm adaylar için dua etti.

        Sınavın başlamasıyla veliler, bank ve çardaklarla gölge alanlara kurdukları masa ve sandalyelerde heyecanla bekledi.

        Sınav merkezlerinin önünde güvenlik güçlerince tedbir alındı.

        Okul bahçesinde bekleyen velilerden Birgül Keçici, oğlunun ikinci kez sınava girdiğini söyledi.

        Ailece çok heyecanlı olduklarını belirten Keçici, "Bu sene ikinci deneyimimiz. Oğlum dünden beri çok heyecanlıydı hatta gece biraz stres yaşadı. İnşallah diğer tüm çocuklar gibi muvaffak olur. İyi bir şekilde sınavını tamamlayıp çıkmasını bekliyoruz." dedi.

        Oğlunun yazılım mühendisliğini hedeflediğini dile getiren baba Özkan Keçici ise "İnşallah her şey iyi olacak. Diğer tüm çocuklarımızın ve oğlumuzun hedeflerine ulaşmasını istiyoruz. İnşallah her şey gönüllerine göre olur. Bir sene dershane deneyimimiz oldu. Oğlumuz sabah akşam çalıştı. Biz de anne babalar olarak stresliydik, aynı heyecanı yaşadık." diye konuştu.

        Kızı sınava giren Bünyamin Şentürk ise stresli bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Bu sene kurslarla geçti, dil eğitimine ağırlık verdi. Stresli bir dönemdi. Biz de arabamıza sandalyelerimizi koyduk geldik, onlar sınavdayken gölgelerde oturup bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Okul çevresindeki gölge alanlarda bekleyen aileler çocuklarının heyecanına ortak oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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