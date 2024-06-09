Antalya ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu başladı

Antalya ve çevre illeri Muğla, Isparta ile Burdur'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı başladı.

Antalya'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT için öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Akdeniz Üniversitesinde sınava girecek adaylar, kapılarda görevliler tarafından yapılan kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Görevliler, kapıların kapatılmasına sayılı dakikalar kala okul çevresinde adaylara uyarılarda bulundu.

Sınav 10.15 itibarıyla başlarken öğrencilerle gelen bazı veliler duygulandı bazıları ise çocukları ve tüm adaylar için dua etti.

Ailece çok heyecanlı olduklarını belirten Keçici, "Bu sene ikinci deneyimimiz. Oğlum dünden beri çok heyecanlıydı hatta gece biraz stres yaşadı. İnşallah diğer tüm çocuklar gibi muvaffak olur. İyi bir şekilde sınavını tamamlayıp çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Oğlunun yazılım mühendisliğini hedeflediğini dile getiren baba Özkan Keçici ise "İnşallah her şey iyi olacak. Diğer tüm çocuklarımızın ve oğlumuzun hedeflerine ulaşmasını istiyoruz. İnşallah her şey gönüllerine göre olur. Bir sene dershane deneyimimiz oldu. Oğlumuz sabah akşam çalıştı. Biz de anne babalar olarak stresliydik, aynı heyecanı yaşadık." diye konuştu.