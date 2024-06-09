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        GÜNCELLEME - Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:39
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        GÜNCELLEME - Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

        Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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