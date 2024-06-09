GÜNCELLEME - Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
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