GÜNCELLEME - Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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